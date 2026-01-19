Haberler

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
İran'da 23 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 3 bin 919'a yükselirken, ülkede görevli doktorların hazırladığı raporda ölü sayısının 16 binden fazla olduğu ifade edildi. İran'da 8 Ocak gecesi kaydedilen bir görüntü servis edilirken, güvenlik güçlerinin toplanan kalabalığın üzerine ateş açtığı ve göstericilerin çığlıklar içinde kaçmaya çalıştıkları görüldü. Görüntüler ölü sayısının gizlendiği iddialarını doğrular nitelikte.

  • ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.
  • HRANA'ya göre, İran'da 24 bin 669 kişi gözaltına alındı.
  • İran'da görevli doktorların raporlarına göre protestolarda 16 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTILAR 25 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK GÖRÜNTÜ

İran'daki protestolar 23. gününde devam ederken bugün servis edilen bir görüntü ölü sayısının 3 bin 919 ile sınırlı kalmamış olabileceğine işaret etti.

KAN DONDURAN RAPOR: ÖLÜ SAYISI 16 BİNDEN FAZLA

İran'da görevli doktorların rapor ettiği bilgilere göre protestoların başlamasından bu yana 16 binden fazla insan hayatını kaybederken, gösterilerin ilk günlerine dair servis edilen görüntü de bu iddiayı doğrular nitelikte.

PROTESTOCULARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Tahran'da protesto gösterisi yapan kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açtığını gösteren görüntüler yayınlanırken, servis edilen videoda insanların mermilerin havada uçuştuğu dakikalarda çığlık çığlığa ağladıkları duyuluyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu görüntülerden sonra İranlıların caddelerde , sokaklarda, kurumlarda sel olup bu yobazları devirmesi lazım. İnsan olan bunu kendi halkına yapmaz!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVetaran Voyna:

Taksim olayları gibi Hilton otelinden ateş eden ABD kiler gibi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

