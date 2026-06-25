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Çırağa kompresörle şiddet uygulayıp ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis talebi

Çırağa kompresörle şiddet uygulayıp ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis talebi
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Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak Muhammed Kendirci'ye hava kompresörüyle şiddet uygulayıp ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, yargılamanın naklini talep etti.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, marangoz atölyesinde çalışan Muhammed Kendirci'ye (15) hava kompresörüyle şiddet uygulayıp, ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 14 Kasım 2025'te bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan Muhammed Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed Kendirci yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından 4 gün yoğun bakımda tedavi gören Kendirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sanal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep'e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

MÜEBEET HAPİS İSTEMİ

Tutuklu yargılanan Habip Aksoy hakkında hazırlanan iddianame Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayda kullanılan kompresörün 12 bar basınç gücüne sahip olduğu belirtilerek, cihazın yakın mesafeden kullanılması halinde, kişinin üzerinde kıyafet bulunsa dahi insan vücuduna zarar verebileceği ifade edildi. Olayın ardından Kendirci'nin karnının şiştiği ve kusmaya başladığı, Aksoy ve diğer çalışanlar tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

'GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET YOK'

İddianamede, elde edilen delillere göre sanık Habip Aksoy ile Muhammed Kendirci arasında geçmişe dayalı herhangi bir husumetin bulunmadığı, olay sırasında cebir veya tehdit unsurunun da tespit edilmediği belirtildi. Eylemin görünümü itibarıyla ani geliştiği değerlendirmesine yer verildi. Sanık Aksoy'un marangoz atölyesinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkat çekilen iddianamede, bu nedenle eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek müebbet hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN DAVANIN NAKLİ TALEBİ

Öte yandan, Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık tutanağında olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını ve Bozova ilçesinde olayla ilgili yürüyüşler düzenlendiğini belirtti. Mahkeme, yargılamanın huzur ve güven ortamında yürütülmesi açısından davanın Şanlıurfa dışında görülmesinin uygun olabileceğini değerlendirerek, yargılamanın nakli için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Nakil talebinin kabul edilmemesi halinde davanın ilk duruşmasının 23 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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