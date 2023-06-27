Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Sonlandı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanışı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Karadağ Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki zirvenin ardından GDAÜ Dönem Başkanlığı görevini devreden Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile devralan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Stevo Pendarovski basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanışı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Karadağ Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki zirvenin ardından GDAÜ Dönem Başkanlığı görevini devreden Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile devralan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Stevo Pendarovski basın toplantısı düzenledi.

Pendarovski, GDAÜ Dönem Başkanlığını devralmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sloganımız, ayrılıklar arasında köprü ve güven inşa etme olacaktır. Bölgede daha büyük işbirliği ve refah sağlanması için üst seviyede çaba göstereceğiz." dedi.

Bölgesel kalkınmada kilit önceliğin Avrupa Birliği (AB) üyeliği olduğunu vurgulayan Pendarovski, bu kapsamda da çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi.

Milatovic de ülkesinin bölgesel girişimlerde aktif rol almaya devam edeceğini dile getirerek, "Zirve, Ukrayna'ya desteğimizi ve toplumlarımızın güçlenmeye gereksinimini bir kez daha göstermek için oldukça önemli bir fırsattı." diye konuştu.

Bölge liderlerinin bugün Karadağ'da bir araya gelme fırsatı bulduğunu aktaran Milatovic, AB üyeliği yolundaki bağlılıklarını da yinelediklerini ifade etti.

Milatovic, zirvede bölgesel işbirliği, yeşil ekonomi, organize suçla mücadele ve enerji güvenliği gibi konuların ele alındığını belirterek, GDAÜ Dönem Başkanlığı görevini devralan Kuzey Makedonya'ya başarılar diledi.

Temmuz ayının ilk yarısında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceğini duyuran Milatovic, dış politika önceliklerinin bölgesel ilişkileri kuvvetlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Milatovic'in ev sahipliğindeki zirveye ayrıca, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Romanya, Yunanistan ve Slovenya'dan yetkililer de katıldı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci

GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996'da kuruldu.

Türkiye, kurucuları arasında yer aldığı GDAÜ'nün 1998-1999, 2009-2010 ve 2020-2021 yıllarında teşkilatın dönem başkanlığını yürüttü.

Birliğin diğer üyeleri ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.