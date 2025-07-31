Güney Kore Mahkemesi, Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Zorla Sorguya Getirilmesi Kararını Aldı

Güney Kore Mahkemesi, Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Zorla Sorguya Getirilmesi Kararını Aldı
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Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardı. Yoon, mahkeme sorgusuna katılmadığı için zorla ifadesi alınacak.

GÜNEY Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardı.

Güney Kore'de mahkemenin, hakkında sıkıyönetim soruşturması yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un zorla sorguya getirilebilmesi için karar çıkardığı bildirildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Min Joong-ki'nin ekibinin talebini onayladı. Mahkemenin kararına göre, bu hafta 2 kez çağrıldığı mahkeme sorgusuna katılmayan Yoon, zorla sorguya getirilebilir. Yoon'un avukatları yaptıkları açıklamada, eski devlet başkanının kötüleşen sağlığı nedeniyle mahkemeye gidemediğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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