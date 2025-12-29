Güney Kore Devlet Başkanı Lee, uçak kazasının yıl dönümünde özür diledi

GÜNEY Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Jeju Air'e ait uçağın 29 Aralık 2024'te Muan'da düşerek 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde yayımladığı mesajda kamuoyundan özür diledi.

Güney Kore basını, Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Jeju Air'e ait uçağın 29 Aralık 2024'te düşmesi sonucu 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde videolu bir mesaj yayımladığını duyurdu. Lee, 'halkın can ve mal güvenliğini korumakla görevli' bir makamda bulunduğunu kaydederek, olaya ilişkin özürlerini sunduğunu bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma sözü veren Lee, kazadan etkilenen ailelere yardım yapılacağını da aktardı. Lee ayrıca Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Demir Yolu Kazaları Araştırma Kurulu'nun bağımsızlığını ve profesyonelliğini güçlendireceklerini dile getirdi.