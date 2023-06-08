Üye Girişi
Haberi Paylaş
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı

Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı

Dünya Haberleri

Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.

- Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı

SEUL - Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Dünya

Güney Kore Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title