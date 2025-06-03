Güney Kore'de Yeni Devlet Başkanı Seçimleri Yapılıyor

GÜNEY Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler bugün yapılıyor.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu, 44 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenlerin yerel saatle 06.00'dan itibaren seçim merkezlerinde kurulan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başladığını bildirdi. Sandıkların açılmasının ardından 3 saat içinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2'sini oluşturan 4,09 milyon kişinin oy kullandığı belirtildi.