Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

GÜNEY Kore'nin Busan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde 38,8 derecenin görüldüğünü bildirdi. Kentte 2016'da 'en sıcak gün' olarak kayıtlara geçen 37,7 derecenin üzerine çıkıldığı ve kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı