Selin vurduğu Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Şiddetli yağışların etkisiyle sel sularına teslim olan Güney Kore'de son bir hafta içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktarırken, yağışlar nedeniyle ülkede tüm tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. Yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği ülkede 216 kara yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

685 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜNEL SU ALTINDA KALDI

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Yağışlar nedeniyle Güney Kore'de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.