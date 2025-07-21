Güney Kore'de Sel Felaketi: 18 Ölü, 9 Kayıp

GÜNEY Kore'de etkili olan sel nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı kesimlerinde meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ve 14 bin 166 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.