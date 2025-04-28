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Güney Kore'de Lisede Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Güney Kore'de Lisede Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı
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Güney Kore'nin Cheongju kentindeki bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda aralarında okul müdürünün de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Saldırganın yakalandığı ve sağlık durumunun kritik olmadığı bildirildi.

GÜNEY Kore'nin Cheongju kentindeki bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güney Kore'nin Cheongju kentinde bir lisede bıçaklı saldırı düzenlendi. Özel eğitim gören bir öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenen saldırıda aralarında okul müdürünün de olduğu 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, sağlık durumu kritik olan herhangi bir yaralı olmadığını belirtti. Şüphelinin ise yakınlardaki bir su deposuna atladığı ve polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İl Eğitim Ofisi, okulda bir acil durum toplantısı yapıldığını ve polisin okuldaki görevlileri sorguya aldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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