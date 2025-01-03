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BBC

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol Gözaltına Alınmaya Çalışıldı

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol Gözaltına Alınmaya Çalışıldı
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Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol hakkında süren yolsuzluk ve isyan soruşturmaları nedeniyle gözaltı girişimi gerçekleştirildi. Başkanlık korumaları, polis ve soruşturmacıların Yoon'un evine girmesini engelledi. Yoon, 3 Aralık'ta olağanüstü hal ilan etmesinin ardından azledilmişti.

Güney Kore'de polis, kısa süren olağanüstü hal ilanının ardından azledilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ü gözaltına almak için evine giren polis, başkanlık korumalarının engeliyle karşılaştı.

Başkanlık Güvenlik Hizmetleri (PSS) daha önce ellerinde arama emri bulunan soruşturmacıların Yoon'un ofisine girmesini engellemişti.

Yoon 3 Aralık'ta ilan ettiği, ülkeyi ve dünyayı şaşırtan sürpriz olağanüstü hal nedeniyle, isyan suçlamasıyla soruşturma altında.

Üst Düzey Yetkililer Yolsuzluk Soruşturması Bürosu'ndan (CIO) yetkililerin liderliğindeki, polis ve savcıların da dahil olduğu soruşturma ekibi, yerel saatle sabah 07:00'de Yoon'un evinin kapılarına ulaştı.

CIO'ya ait araçlar, bir otobüsün yolu tıkaması nedeniyle eve giremedi. Bazı CIO yetkilileri daha sonra kapıyı açıp, yaya bir şekilde eve girdi ve biraz daha yukarıda park halindeki bir otobüsle daha karışlaştı.

Bu araç da çekilince CIO yetkilileri ve yanlarındaki polisler Güney Kore medyasına göre PSS personeli ve başkanlık korumasına verilen askeri birliklerle karşı karşıya kaldı. Savunma Bakanlığı, birliklerin PSS'nin kontrolünde olduğunu açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı PSS başkanının Cumhurbaşkanının konutunu arama yetkisi olmadığını söylediğini duyurdu.

Yoon'un avukatı da daha sonra gözaltı emrinin yasadışı olduğunu ve hukuk mücadelesine başlayacaklarını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Yetkili makamların Yoon hakkındaki tutuklama emri için harekete geçeceğinin duyulmasından sonra, Yoon'un evinin önünde yüzlerce destekçisi toplandı.

Yoon hakkındaki tutuklama emrinin 6 Ocak'a kadar geçerli olduğu belirtildi. Dolayısıyla gözaltına alınması halinde, soruşturmacıların 48 saat içinde ya Yoon'u serbest bırakmaları ya da tutuklamaları gerekecek.

Yoon 3 Aralık'ta, siyasi çıkmazı aşmak ve "devlet karşıtı güçleri" etkisiz hale getirmek için gece yarısı olağanüstü hal ilan etmişti. Ancak sataler sonra 190 milletvekili parlamentonun önündeki askerlere karşın, oylama yapıp olağanüstü hali iptal etmiş, Yoon da daha sonra kararını geri çekmişti

Olağanüstü hal ilanında büyük rol oyanayan Yoon'un savunma bakanı Kim Yong-hyun geçen hafta tutuklanmış ve kendisine isyan ile görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltilmişti.

İsyan, Güney Kore Cumhurbaşkanlarının dokunulmazlık zırhına sahip olmadığı nadir suçlamalardan biri.

Yoon'un avukatları, CIO'nun gözaltı emri talimatı veremeyeceği gerekçesiyle, gözaltı emrinin yasadışı ve geçersiz olduğunu savunuyor.

Yoon, 14 Aralık'ta azledilip, görevden alınmasından bu yana tecrit altında. Adli soruşturmadan ayrı olarak Anayasa Mahkemesi de azil kararını görüşüp, Yoon'u ya yeniden görev getirecek ya da kalıcı olarak görevden alacak.

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