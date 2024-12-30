Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü
Güney Kore'de dün duvara çarpan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 179 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın sıcaklığı devam ederken ülkeden bir korkutan haber daha geldi. Güney Kore'ye ait Jeju Air'e ait ikinci Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında sorun yaşadı ancak güvenli bir şekilde inişi sağlandı. Güney Kore'de tüm Boeing 737-800'lerin denetlenmesi emri verildi.
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi sağ kurtulabildi.
141 CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Güney Kore Kara Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybeden 179 kişiden 141'inin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.
ÜLKEDE BİR UÇAK FACİASINDAN DAHA DÖNÜLDÜ
Güney Kore'de Jeju Air'e ait ikinci Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında sorun yaşamasının ardından güvenli bir şekilde indirildi.
TÜM BOEING 737-800'LER DENETLENECEK
Güney Kore'de art arda yaşanan olayların ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800'lerin denetlenmesi emredildi.
737-800'LERİN SABIKASI KABARIK
Dünya çapında yaygın olarak kullanılan Boeing 737-800'ler tanıtıldığı günden bu yana bildirilen en az 25 kazaya karıştı.
BİR YILDA 529 KAZA
2024 yılı başı itibarıyla tüm Boeing 737 modellerinin karıştığı 529 kaza meydana geldi ve çeşitli olaylarda 5.700'den fazla kişi hayatını kaybetti.