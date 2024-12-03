Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim kararı ortalığı karıştırdı. Parlamentoya ilk başta camları kırarak giren askerler, milletvekillerinin sıkıyönetim kararını iptal etmesiyle birlikte geri çıkmak zorunda kaldı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinde temizlemek hedefiyle sıkıyönetim ilan edildiğini açıklaması ortalığı karıştırdı. Parlamento kapatılırken, tüm siyasi ve medya faaliyetleri yasaklandı.
GÜNEY KORE'DE PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE
Halk kararın ardından muhalefetin çağrısıyla sokaklara döküldü. Parlamento binası önüne gelen milletvekilleri ve sivil halkla polis arasında arbede yaşandı. Milletvekilleri parlamentoya güçlükle girebildi.
ASKERLER, CAMLARDAN GİRDİKLERİ BİNAYI KISA SÜREDE TERK ETTİ
Sıkıyönetimin ilan edilmesinden hemen sonra ordu sokaklara inerken, asker parlamento binasına pencereleri kırarak girdi. Ancak milletvekillerinin oy birliğiyle sıkıyönetimi iptal etmesinin ardından askerler parlamento binasını boşaltmak zorunda kaldı.