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Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada

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Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın iniş yaptığı sırada pistten çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarpıp infilak ettiği anlar yer alıyor.

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 85 yolcu hayatını kaybederken, kaza sonrasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

PİSTTE İLERLERKEN KONTROLDEN ÇIKTI

Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda uçağın iniş yaptığı ve pistte ilerlerken aniden kontrolden çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Duvara çarpan yolcu uçağı infilak ederken, alevlerin yükseldiği ve uçağın kısa sürede hurdaya döndüğü anlar olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

pist sonuna duvar koyulmaz ya

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Haber Yorumlarıosman peler:

bu ara uçak kazları çıktı şimdide 2025 kötü geliyor

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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Uçuş uzmanı damla konuşmuş. Dagilalim. Duvar değil o Engel. Engel konmasın da pistten çıkan uçaklar köylere evlere dalsın değil mi.

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Haber Yorumlarıgaddar kerim:

yeni yili kutlamak tam bir sacmalik, basimiza ne gelecegini bilmedigimiz bir yili kutlamaya devam ettigimiz surece, basimiza gelecek daha buyuk musibetlere hazirlikli olun

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