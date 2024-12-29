Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın iniş yaptığı sırada pistten çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarpıp infilak ettiği anlar yer alıyor.
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 85 yolcu hayatını kaybederken, kaza sonrasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.
PİSTTE İLERLERKEN KONTROLDEN ÇIKTI
Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda uçağın iniş yaptığı ve pistte ilerlerken aniden kontrolden çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarptığı görülüyor.
GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ
Duvara çarpan yolcu uçağı infilak ederken, alevlerin yükseldiği ve uçağın kısa sürede hurdaya döndüğü anlar olayın vahametini gözler önüne seriyor.