Güney Kore, ABD öncülüğündeki deniz tatbikatına katılacak
Dünya Haberleri
Güney Kore Deniz Kuvvetleri, ABD öncülüğünde düzenlenecek olan 'Pacific Vanguard' deniz tatbikatına katılacak. Tatbikata ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri iştirak edecek. Güney Kore donanması, tatbikata 4 bin 400 tonluk 'Munmu the Great' destroyerini de gönderecek.
Güney Kore donanmasının, ABD'nin öncülük ettiği Guam açıklarındaki deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri, birleşik operasyonel yetenekleri geliştirmek için 1-12 Temmuz'da Guam açıklarında düzenlenecek ABD öncülüğündeki "Pacific Vanguard" deniz tatbikatına katılacaklarını açıkladı.
Pacific Vanguard tatbikatına ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri iştirak edecek.
Güney Kore donanması tatbikata 4 bin 400 tonluk "Munmu the Great" destroyerini de gönderecek.
Tatbikat kapsamında 4 ülke donanmaları denizaltı karşıtı harekatlar, hava harekatları ve gerçek füze atışları yapacak.
Güney Kore donanması, tatbikata 2019'dan bu yana katılıyor.