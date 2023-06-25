Güney Kore, ABD öncülüğündeki deniz tatbikatına katılacak

Güney Kore Deniz Kuvvetleri, ABD öncülüğünde düzenlenecek olan 'Pacific Vanguard' deniz tatbikatına katılacak. Tatbikata ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri iştirak edecek. Güney Kore donanması, tatbikata 4 bin 400 tonluk 'Munmu the Great' destroyerini de gönderecek.