Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı, ABD'nin Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunun kaldırılacağını iddia etti

Habertürk Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Rum Bakan Kasoulides, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kıbrıs sorununa çözüm konusundaki açıklamalarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Nuland, 2023'te Türkiye'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Kıbrıs sorunun görüşülemeyeceğini söylemişti.

"ABD SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRACAK"

Güney Kıbrıslı Bakan Kasoulides, katıldığı bir TV programında ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu yakın bir zamanda sona ereceğini öne sürdü. Kasoulides, güven artırıcı önlemler paketinde de ısrarcı olacaklarını ve bununla ilgili Kıbrıslı Türk politikacılarla temas halinde olduklarını söyledi.

KIBRIS SORUNU YENİDEN MASAYA YATIRILACAK

Güney Kıbrıslı Bakan, KKTC ile Crans-Montana görüşmelerine de dönüş sinyali verdi. Kasoulides, Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kıbrıs sorununa ait sürecin kaldığı yerden devam etmesine dair bir mektup göndereceğini ifade etti.

2017'DE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞMİŞTİ

2017'de İsviçre'de BM öncülüğünde iki bölgeli ve eşit siyasal temsile dayalı federasyon üzerine iki toplumun liderleri bir araya gelmiş ve görüşmelerde büyük oranda uzlaşı sağlanmıştı.