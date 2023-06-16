Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Afrika Barış Girişimi Delegasyonu Kiev'de

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Afrika Barış Girişimi delegasyonu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ramaphosa, Kiev'deki St. Micheal Meydanı'nda Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileriyle incelemelerde bulundu. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall da Kiev'de Ramaphosa ile resmi temaslarda bulunuyor.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Cyril Ramaphosa Ukrayna'daki Nemishaeve Tren İstasyonu'nda karşılandı. Barış girişimine katılan Afrikalı Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcilerinden bilgi almak üzere St. Micheal Meydanı'nda" denildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında barış girişimi kapsamında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Afrika kıtasındaki birçok ülke, Rusya'ya yakınlığıyla biliniyor. Öte yandan Ukrayna, barış için Rusya'nın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi şartını koşuyor.