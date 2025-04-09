Gümüşhane gece yarısı sallandı, Naci Görür'den uyarı geldi

AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 06: 09'da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çevre illerden de hissedilen depremin yerin 5.09 kilometre derininde meydana geldiği bildirildi.

VALİ BARUŞ: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEMİŞTİR

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Baruş açıklamasında, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, Erzincan'da da hissedildi. Çevre il ve ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"YERİ ÖNEMLİ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, KAF'ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol'da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle."