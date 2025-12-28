Haberler

Guatemala'da kaza: 15 ölü, 19 yaralı

Guatemala'nın Totonicapan kentinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulusal yas ilan edildi.

Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında yolcu otobüsünün yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
