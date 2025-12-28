Guatemala'da kaza: 15 ölü, 19 yaralı
Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında yolcu otobüsünün yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya