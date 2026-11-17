On üç yıldır beklenen GTA 6'nın çıkışı yaklaşırken bazı oyuncular, oyunu herkesten önce açabilmek için konsollarını Yeni Zelanda'daymış gibi göstermenin yolunu arıyor. Oyun her ülkede yerel saatle gece yarısı açılacağı için, uluslararası tarih çizgisine yakın konumu nedeniyle gece yarısına ilk giren ülkelerden Yeni Zelanda, GTA 6'nın ilk oynanacağı yerlerden biri olacak. BBC'nin haberine göre "GTA 6 Yeni Zelanda hilesi" aramaları İngiltere'de son bir ayda yüzde 5 binden fazla arttı.

Oyun gazetecisi Vic Hood, oyuncuların hem bir an önce oynamak hem de hikâyenin sürprizlerini internetten öğrenmemek için bu yola başvurduğunu söyledi. Hood, "Yeni Zelanda İngiltere'den 13 saat ileride. Bu, oyunun kilit sahnelerinin ve sürprizlerinin internete yayılması için 13 saat demek" dedi. Yöntemi öğrenen bir hayran ise sosyal medyada "Bunu öğrenince bir gün daha ücretli izin aldım" diye yazdı.

HESABI KAPATILMA RİSKİ VAR

Yöntem yıllardır başka oyunlarda da kullanılıyor, ancak bu kez risk daha büyük olabilir. Bir Xbox kullanıcısı, GTA 6'nın "Microsoft'un bu açığa karşı nihayet harekete geçeceği oyun" olabileceğini, bunun oyuncuların engellenmesini de kapsayabileceğini yazdı.

Ampere Analysis'ten Louise Wooldridge, Microsoft ve Sony'nin bölgesel hesaplar ve satın almalar için kuralları olduğunu, Sony'ninkilerin biraz daha katı olduğunu belirtti. Bu yola başvuran oyuncular kullanım koşullarını ihlal etmiş sayılabilir; hesaplarına kısıtlama gelebilir ya da dijital oyunlarına erişimlerini kaybedebilirler. Oyunun geliştiricisi Rockstar, yayıncısı Take-Two Interactive, Sony ve Microsoft konuya ilişkin açıklama yapmadı.

12 MİLYON ÖN SİPARİŞ, 1,18 MİLYAR DOLAR

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın tahminine göre GTA 6, daha çıkmadan 12 milyon ön siparişle 1,18 milyar dolar gelir elde etti. Rockstar bu rakamı doğrulamadı. 212 GB büyüklüğündeki oyun önceden indirilebiliyor; yine de BT ve Virgin Media gibi İngiliz internet sağlayıcıları, çıkış günü için kapasitelerini artırdı.

İnsan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR, İngiltere'de 70 bin işletmedeki 1,2 milyondan fazla çalışanın verisini inceledi: Çıkış günü için verilen izin taleplerinin yüzde 4,6'sında GTA'nın adı geçiyor. Kasım ve aralık aylarında oyun için yaklaşık 83 bin günlük izin alındığı tahmin ediliyor. Bir çalışan talebine "İzin reddedilirse istifamı veririm" notunu düştü.

ABD ORDUSU ASKERE GTA 6 İZNİ VERDİ

ABD Ordusu'nun Georgia eyaletindeki 3. Piyade Tümeni de oyunu teşvik aracına çevirdi: En az iki yıllığına yeniden sözleşme imzalayan askerlere, oyunun çıkışında dört günlük izin hakkı tanındı. Tümen sözcüsü Yarbay Angel Tomko ağustos ayında, taburda bu haktan yararlanabilecek 130 askerden 20'sinin teşviki seçtiğini açıklamıştı.

Oyun, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi çıkışta bilgisayara gelmeyecek; bu yüzden yalnız GTA 6'yı oynamak için konsol satın alan hayranlar da var. İngiltere'de PS5'in fiyatı 520 sterlinden, PS5 Pro'nun fiyatı ise yaklaşık 790 sterlinden başlıyor.

Kaynak: BBC