Grönland Parlamentosu, ABD askeri varlığını genişletme anlaşmasını 16 evetle onayladı

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GRÖNLAND Parlamentosu'nda ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan güvenlik anlaşmasının onaylandığı bildirildi.

Grönland basını, ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan savunma anlaşması için parlamentoda oylama yapıldığını duyurdu. Anlaşma için 16 milletvekilinin 'evet', 7 milletvekilinin ise 'çekimser' oy kullandığı belirtildi. Güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Danimarka Parlamentosu'nda da onaylanması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı