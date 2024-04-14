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Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz

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İsrail'de Savaş Kabinesi, İran'la ilgili son durumu görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan kabine üyesi Benny Gantz, İran'ı tehdit ederek, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz." dedi.

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ İKİNCİ KEZ TOPLANDI

İran'ın İsrail'e dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı bölgeyi tam anlamıyla ateş çemberine çevirdi. İsrail'in yanıt verip vermeyeceği merak konusu olurken, Başbakan Binyamin Netanyahu son durumu ele almak üzere Savaş Kabinesi'ni ikinci kez topladı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz

"İRAN'A DOĞRU ZAMANDA BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz İsrail'e yönelik tehditler savurdu. Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğizBenny Gantz

NETANYAHU MİSİLLEME PLANINDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan İran'a acil bir misilleme saldırı planı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra planından vazgeçtiği belirtildi. New York Times'ın haberine göre, İsrail savaş kabinesinin bazı üyeleri de bir karşı saldırı başlatma taraftarıydı, ancak Netanyahu'nun Biden ile görüşmesine ek olarak İran'ın ciddi bir zarar vermemesi, bu planın iptal edilmesine yol açtı.

Gözlerin çevrildiği savaş kabinesi öncesi İsrail'den İran'a mesaj: Doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğizİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü.

SAVAŞ KABİNESİ'NE YETKİ VERİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi. Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

İsrail İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (14)

haksız mıyım:

Halklar elitlerin ve güç sahiplerinin kölesi konumundadır, kölelik resmi olarak kaldırılmış olabilir fakat sizler modern kölelersiniz. Bu elitler istedikleri tiyatroyu oynayıp kendi servetlerine servet katıp bu Dünya da hayatlarını sefa içinde yaşarlarken siz koyunlar da tiyatronun oyuncuları olarak yaşamlarınızı sürdürüp sonunda hakkın rahmetine kavuşuyorsunuz. İşte Dünya düzeni ve sistemi tam olarak bu.

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Narter Nart:

Teknik anlamda doğru ancak eksik...bu dünya dışında öteki bir alemin olması ve hem kölelerin hem de efendi rolündekilerin hesap vereceği bambaşka bir alem... Köleler ve efendiler için en fazla 100 yıllık bir tiyatro; öteki alem ise ebedi...Köleler mi avantajlı efendiler mi bilemiyorum...

yanıt4
yanıt1
haksız mıyım:

Narter Nart: Öteki taraf var mı yok mu, köleler mi avantajlı, efendiler mi onu öldükten sonra göreceğiz. Varsa öteki Dünya ne ala ama yoksa bu Dünya'da efendilerin yaptıkları yanlarına kar kalacak işte bu canımı çok acıtıyor.

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Discus:

... ve Danışıklı dövüş sona erer.

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Bulent Levent:

JET yakıtımız var ayılana gazoz bayılama limon

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Halil Yarbaşı:

Deccal geldiğinde öyle yalanlar söylecekki mümin olmayanları imanı zayıf olanları aklın mantığın almadığı bu yalanlara inandıracak Bayraktar geri zekalıların bile anlayacağı yüz binlerce belge sunsa siz buna inanmayıp yalanı savunmaya devam edeceksiniz

yanıt3
yanıt0
Narter Nart:

Halil bey.... nedenkine... çocukken öğrendiğim ilk hikaye... yalancı çoban, koyun sürüsü ve kurt'un hikayesiyle... ilk atasözü de ''her koyun kendi bacağından asılır''...

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yanıt0
Doğrucu:

Bu lafa inanırım.. çünkü lafı konuşan müslüman değil dediğini yapar!!

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4
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Narter Nart:

Bizde doğru tarih ve zamanda, İnsanlık adına yaptığınız her şeyin bedelini size ödeteceğiz...

8
3
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Demir:

İran'ın işi zor....Netanyahu kimseden korkmuyor ve dediğini yapıyor...filistin'den sonra sırada iran var...Geçmiş olsun loo:)

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