Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
ABD'de görev yapan bir gizli servis ajanının görüntüsü sosyal medyada viral olurken, videoyu izleyen birçok kullanıcı ajan için "çocuğa benziyor" yorumları yaptı.

ABD'de çekilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bir etkinlik sırasında görev yapan ABD Gizli Servisi (Secret Service) ajanının görüntüsü, yüz hatlarının bir çocuğa benzetilmesi nedeniyle kullanıcıların dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, kalabalık içinde görev yapan bir gizli servis ajanı görülüyor. Ajanın yüz ifadesi ve mimikleri bazı kullanıcılar tarafından "çocuğa benziyor" yorumlarıyla gündem oldu. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, kullanıcılar ajan hakkında esprili yorumlar yaptı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Görüntülerle ilgili ABD Gizli Servisi'nden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, videonun sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte konu internet kullanıcılarının en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.

