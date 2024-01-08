Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Suudi Arabistan'da bir çoban, taşı eline alarak tek atışta dronu düşürmeyi başardı. O anlar, atılan taşın etkisiyle paramparça olan dron üzerindeki kamera ile saniye saniye kaydedildi.
Suudi Arabistan'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dron kamerasıyla anbean kaydedilen videoda, bir çobanın eline aldığı taşla havada uçan dronu tek atışta vurduğu anlar yer aldı.
SESİNİ DUYUNCA EĞİLİP TAŞI ALIYOR
Görüntülerde arazide yürümekte olan çobanın, arkasından ilerleyen dronun sesini duymasıyla yere eğilip taş aldığı anlar yer aldı.
TEK ATIŞTA DRONU HURDAYA ÇEVİRDİ
Videonun devamında elindeki taşı ani bir hareketle fırlatan çobanın, kendisini görüntüleyen dronu tek atışta imha ettiği görülüyor.