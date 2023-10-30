Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp böyle sürüklediler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 24. güne girildi. Bölgede binlerce sivil hayatını kaybederken, kaydedilen görüntüler ise kan dondurdu. Son olarak bir Filistinlinin cansız bedeninin, araca bağlanarak sürüklendiği görüldü.

24 gündür İsrail tarafından bombalanan Gazze'de hayat durma noktasında. Binlerce masumun can verdiği saldırılarda, korkunç görüntüler de ortaya çıkıyor. Son olarak yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin bir Filistinlinin cansız bedenini bağladıkları araçla sürüklediği anlar yer aldı.

RESMEN KATLİAM YAPTILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurmuş binlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 binden fazla insanın can verdiğini açıkladı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Gazze'den gelen görüntüler kan dondururken İsrail ordusu hem havadan hem de sınırlı operasyonlar ile karadan saldırılarına devam ediyor. Kaydedilen görüntüler ise kan donduruyor. Son olarak bir Filistinlinin cansız bedeninin, araca bağlanarak sürüklendiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.