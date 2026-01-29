Haberler

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler
Güncelleme:
Suriye ordusu, dün gece Tel Abyad bölgesine sızmaya çalışan bir grup PKK/SDG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgeden servis edilen görüntülerde teröristlerin araç arkasındaki ağır makineli tüfeklerle tarandıkları anlar yer aldı.

Suriye ordusu, dün gece Tel Abyad bölgesine sızmaya çalışan bir grup PKK/SDG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Olay, kuzey Suriye'de Şam hükümeti ile PKK/SDG arasında süregelen gerilim ortamında yeni bir tırmanış olarak yorumlanıyor.

KRİTİK BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Askeri kaynaklar, Suriye ordusunun Tel Abyad hattında gerçekleştirdiği operasyon sırasında örgüt mensuplarını tespit ederek müdahale ettiğini belirtti. Söz konusu bölge, Şam yönetiminin Rakka ve Haseke'ye yönelik genişleyen askeri ilerleyiş hattı içinde kritik konumda bulunuyor.

SİLAHLI GERİLİM TAMAMEN SONA ERMEDİ

Bu gelişme, birkaç gün önce Suriye hükümeti ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının 15 gün daha uzatıldığı duyurulduğu bir dönemde yaşandı. Ateşkes, kuzeydoğu Suriye'de artan çatışmaların ardından bir süreliğine tansiyonu düşürmeyi amaçlasa da, sahadaki silahlı gerilimlerin tamamen sona ermediği görülüyor.

Erdem Aksoy
