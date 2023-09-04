Görüntü Madrid'den! Sel suları metroyu bastı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İspanya'nın başkenti Madrid'de gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Sel sularının bastığı Madrid metrosunda kaydedilen bir görüntü ise kentte yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi. İnternete düşen videoda, yağmur sularının vagonun içine dolduğu ve büyük panik yaşayan vatandaşların ellerindeki cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldığı görülüyor.