Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi
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Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi
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Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Macron, tokalaşırken elini Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını tutarak bu hamleye izin vermedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi, liderlerin temasları kadar kameralara yansıyan anlarla da dikkat çekti. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen selamlaşma sosyal medyada gündem oldu.

ERDOĞAN, MACRON'A İZİN VERMEDİ

Macron'un tokalaşma sırasında elini Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız liderin parmağını tutarak bu hamleye karşılık verdi ve kontrolü elinden bırakmadı.

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi

O ANLARDAKİ BU REFLEKS...

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar Erdoğan'ın bu refleksini "diplomatik beden diliyle verilen güçlü bir mesaj" olarak yorumladı.

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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