Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Eston bölgesinde bir evde yaklaşık 55 santimetre uzunluğunda, kedi büyüklüğünde dev bir fare yakalandı. Yetkililer, bu durumun tek seferlik olmadığını ve hızla büyüyen bir sorun haline geldiğini belirtti. Uzmanlar, farelerin hastalık taşıyabileceğini vurgulayarak acil önlem çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Eston bölgesinde bir evde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Eston Bölgesi Meclis Üyeleri David Taylor ve Stephen Martin, 28 Temmuz'da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, bir evde yaklaşık 55 santimetre uzunluğunda dev bir farenin yakalandığını duyurdu.

KÜÇÜK BİR KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yetkililer açıklamalarında, yakalanan farenin neredeyse küçük bir kedi boyutlarında olduğunu belirtti. Bu olayın tek seferlik bir durum olmadığını vurgulayan meclis üyeleri, fare istilasının giderek daha ciddi bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Taylor ve Martin "Bu sorun görmezden gelindikçe büyüyor. Artık sadece tavsiye değil, somut eylem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

AYNI SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu dev farenin yakalanması, bölgede son yıllarda artan haşere sorununa işaret ediyor. Yetkililer, iki yıl önce de benzer bir fare sorununun yaşandığını ve o dönemden bu yana riskin büyüdüğünü ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: CİDDİ HASTALIK TAŞIMA RİSKİ VAR

İlaçlama şirketleri farelerin hızla üreyen canlılar olduğunu hatırlatarak, özellikle kanalizasyon ve çöplük gibi alanlarda barınan bu türlerin ciddi hastalık taşıma riski oluşturduğunu belirtti. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili yerel yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanlar, yetkililerden daha kapsamlı temizlik ve ilaçlama önlemleri alınmasını talep ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayı konut ve iş yeri kira zam oranı belli oldu
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit

MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı

Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Ünlü oyuncu gelin oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.