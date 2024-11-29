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Göle düşen cam temizleyicisi timsaha yem oldu

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Meksika'nın Villahermosa kentinde, ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen iki çocuk babası Eduardo Rodríguez, timsah saldırısında hayatını kaybetti. Rodríguez'in kalıntıları, Salı günü Tabasco eyaletindeki Hayaller Gölü'nden çıkarıldı. Görgü tanıkları, Rodríguez'in suya çekildiği anları kaydetti. Sivil Savunma ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları aramada Rodríguez'in gövdesini ve gölde yüzen bazı uzuvlarını buldu.

Meksika'nın Villahermosa kentinde, ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen iki çocuk babası timsah saldırısında hayatını kaybetti.

29 yaşındaki Eduardo Rodríguez'in kalıntıları, Salı günü Tabasco eyaletindeki Hayaller Gölü'nden çıkarıldı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, timsahın Rodríguez'i suya çektiği anlar kaydedildi.

Bir görgü tanığı, iki timsahın Rodríguez'in bedeni için mücadele ettiğini ve daha büyük olan timsahın kurbanını sürükleyerek diğer timsahlardan uzaklaştırdığını anlattı.

Sivil Savunma ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları aramada Rodríguez'in gövdesini ve gölde yüzen bazı uzuvlarını buldu. Yetkililer, Rodríguez'in göle nasıl düştüğü konusunda henüz açıklama yapmadı.

Pazar gecesinden beri kendisinden haber alınamayan Rodríguez'in ailesi, bağımlılık sorunları nedeniyle endişelenerek Pazartesi günü polise başvurmuştu. Chiapas eyaletinin San Cristobal de las Casas kentinden daha iyi iş imkanları için Villahermosa'ya taşınan Rodríguez, tam zamanlı iş bulamasa da kardeşleriyle birlikte arabaların camlarını temizleyerek geçimini sağlıyordu.

Villahermosa yetkilileri son dört yılda en az beş timsah saldırısı rapor etti. Ağustos ayında da bir evsiz, aynı gölde yıkanırken timsah saldırısına uğramış ancak kurtarılmıştı. Bölgede Beryl Kasırgası sonrası 200'den fazla timsah yerleşim yerlerine yaklaşmış ve yetkililerce başka bölgelere nakledilmişti.

Göle düşen cam temizleyicisi timsaha yem oldu

Göle düşen cam temizleyicisi timsaha yem oldu

Göle düşen cam temizleyicisi timsaha yem oldu

Göle düşen cam temizleyicisi timsaha yem oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Her canli nasibini yer abartmayin.

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