Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
ABD'de Hartford–Charlotte seferine hazırlanan Boeing 737 tipi uçağın tuvalet hattında meydana gelen arıza, kabini saniyeler içinde adeta bir göle çevirdi. Atık sular koridor boyunca yayılırken, yolcular çocuklarıyla birlikte su dolu kabinde saatlerce mahsur kaldı. Olayın asıl infial yaratan kısmı ise havayolu şirketinin tutumu oldu: Patlayan boruları "hava muhalefeti" olarak nitelendiren şirket, ne konaklama desteği sağladı ne de mağduriyetleri giderdi.

  • American Airlines'a ait bir Boeing 737 uçağının tuvalet hattındaki patlama, kabin koridoruna atık su ve çöp yayılmasına neden oldu.
  • Yolcular, su dolu kabinde saatlerce bekledi ve American Airlines olayı 'hava koşullarına bağlı bir sorun' olarak sınıflandırdı.
  • American Airlines, yolculara otel masrafları, konaklama veya yemek desteği sağlamadı.

ABD'de gerçekleşen Hartford– Charlotte seferi öncesinde, American Airlines'a ait bir uçakta mide bulandıran anlar yaşandı. Arızalanan tuvaletten fışkıran sular kabini göle çevirirken, havayolu şirketinin tutumu bardağı taşıran son damla oldu.

KABİN KORİDORUNDA ATIK SU KAOSU

28 Ocak 2026'da kalkış hazırlığı yapan Boeing 737 tipi uçağın tuvalet hattında büyük bir patlama yaşandı. Tuvaletten taşan sular; ıslak kağıt havlular, çöpler ve atıklarla birlikte kabin koridoruna yayıldı. Yolcuların ayaklarının altına kadar ulaşan su birikintileri nedeniyle birçok kişi koltuğunu terk ederek ayakta beklemek zorunda kaldı. Kimi yolcular koltukların üzerine çıkarak taşan tuvalet suyuyla temas etmekten kurtuldu.

Kabin ekibinin fışkıran suyu kağıt havlularla durdurma çabası ise yetersiz kaldı.

ÇOCUKLU AİLELER MAHSUR KALDI

Uçağın hizmet dışı bırakılmasına karar verilmesine rağmen, yolcular bavulları ve küçük çocuklarıyla birlikte su dolu kabinin içinde saatlerce tahliye edilmeyi bekledi. Yaşanan hijyen krizi ve belirsizlik, yolcular arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı.

SKANDAL AÇIKLAMA: BU BİR HAVA DURUMU OLAYIDIR

Olayın en çok tepki çeken kısmı ise American Airlines yönetiminden geldi. Şirket, apaçık bir teknik ve hijyenik arıza olan bu durumu "hava koşullarına bağlı bir sorun" olarak sınıflandırdı. Bu hamle sayesinde havayolu şirketi; yolcuların otel masraflarını karşılamaktan kaçındı, ek konaklama ve yemek desteği sunmadı.

Mağdur olan yolcular, havayolu şirketinin sorumluluktan kaçmak için bu tür bir bahaneye sığınmasını "tüketici hakları ihlali" olarak nitelendirerek sosyal medyada kampanya başlattı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımaner erdoğan:

Rotar yiyince yolculari hotele yerlestirdigi halde eleştirilen thy aklima geldi. Aslinda yolculara boyle havayollari lazim

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

Maşallah ekonomi dışında her şey haber konusu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

