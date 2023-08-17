Gökçeada'da Meryem Ana Anma Günü Ayini Düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, tarihçi-yazar İlber Ortaylı ve çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot, papaz ve Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında ayin düzenledi.

Tepeköy'de Çınaraltı mevkisinde açık alanda Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ayini, Kanada Metropoliti Başpiskopozu Sotirios Athanassoulas yönetti. Ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot, papaz ve Rum Ortadoks cemaati üyeleri katıldı. Ayinde çok sayıda kişi, mum yakıp, dua etti.