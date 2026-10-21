Glee geri dönüyor: Efsane müzikal dizi Disney+ ve Hulu'da yeniden çekilecek

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BBC'nin haberine göre, Emmy ödüllü ABD yapımı müzikal komedi-dram dizisi Glee geri dönüyor. Dizinin yeniden çekileceği, Disney ve Hulu tarafından çarşamba günü dizinin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Ryan Murphy'nin yarattığı ve Ohio'daki bir lisenin koro kulübü üyelerinin inişli çıkışlı hayatını anlatan dizi, ilk kez 2009'da Fox kanalında yayınlanmış ve 2015'e kadar altı sezon sürmüştü.

Dizinin ilk kadrosunda Lea Michele, Amber Riley, hayatını kaybeden Cory Monteith, Jane Lynch ve kurgusal McKinley Lisesi'nin koro kulübünü yöneten iyimser öğretmen Will Schuester'ı canlandıran Matthew Morrison yer alıyordu. Cinsellik, ırk, engellilik ve ruh sağlığı gibi konuları işleyen dizi, "Don't Stop Believin'" gibi şarkıların cover'larıyla eski hitleri genç kuşaklara yeniden sevdirdi. Dizinin oyuncu kadrosu, bir dönem Billboard Hot 100 listesine en çok giren solo olmayan grup olarak The Beatles'ı geride bırakmıştı.

Dizinin yaratıcılarından Murphy, kısa süre önce Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Brad Falchuk ve Ian Brennan ile birlikte yeni dizinin senaryosunu yazdığını doğrulamıştı. Murphy, ilk kadrodan yaklaşık 10 oyuncuyla temas kurduğunu ve hepsinin fikre büyük heyecan duyduğunu söylemişti.

Dizide Rachel Berry'yi canlandıran Lea Michele de Jane Lynch gibi geri dönmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Kurt Hummel rolündeki Chris Colfer ise 2020'de 33 yaşında boğularak hayatını kaybeden Naya Rivera'nın yokluğunda diziyi yeniden çekmenin zor olacağını söylemişti.

Kaynak: BBC