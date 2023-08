Gizemli deniz canlısının bir yengeci yediği anlara ait video merak uyandırdı

Twitter'da paylaşılan videoda, "Oddly Terrifying" adlı hesap tarafından yayınlanan garip siyah bir sıvıya benzeyen deniz canlısı, bir yengecin yanında görülüyor ve yengeci sarmaya çalışıyor. Yengeç umutsuzca kaçmaya çalışsa da, yaratığın tuhaf esneklik ve genişleme yeteneği, onu bilim kurgu filmlerindeki bir sahneye benzetiyor. Sonunda, siyah sıvıya benzeyen yaratık yengeci başarılı bir şekilde sarıyor ve yutuyor, izleyicileri şaşırtıyor.

Video, "Bunu açıklayabilecek kimse var mı?" şeklinde bir tweet ile paylaşılmış ve kısa sürede 32.3 milyon görüntüleme, 103.1 bin beğeni ve 7,538 retweet alarak büyük ilgi görmüş. Kullanıcılar yorumlar bölümünde çeşitli karşılaştırmalar yaparak yaratığı Venom karakterine benzetmiş, sıvı benzeri formundan dolayı Spider-Man serisinden tanıdık bir karakterle ilişkilendirmiş.

Bir kullanıcı yaratığın bir simbiyot olabileceğini, Marvel çizgi romanlarındaki kurgusal türle benzerlikler çizerek eğlenceli bir şekilde ifade etmiş. "Yeni bir efendi arayan bir Simbiyot gibi" şeklinde yazmış.

Başka bir kullanıcı Amerikan bilim kurgu serisi Star Trek'e gönderme yaparak yaratığı Star Trek: The Next Generation'daki "Skin of Evil" bölümüne benzetti. "Star Trek The Next Generation'daki Kötülük Cildi... RIP Tasha Yar" yorumunu yapmış.

Buna rağmen, bir kullanıcı yaratığın aslında bir deniz düzsolucanı olduğunu belirtmiş ve eğlenceli bir şekilde "Venom belki daha havalı bir hikaye olurdu, ama sonuçta sadece bir deniz düzsolucanı" demiş.

Bu viral video aslında yeni bir olay değilmiş. İlk olarak 2021 yılında Kurt Cabahug adlı bir kişi tarafından YouTube'a yüklenmiş. Haziran ayında Twitter'da yeniden popüler olmuş ve kullanıcılar arasında heyecan yaratmış.

Bu tuhaf deniz canlısı gizemini aydınlatmak için gerçekleri kontrol eden Snopes, California Academy of Sciences ile ilişkili deniz biyoloğu Alison Young'a başvurmuş. Young'a göre, videodaki siyah organizma gerçekten bir çoktüylü düzsolucandır ve etobur olarak bilinir. Bu düzsolucanlar genellikle hareketsiz omurgasızları avlar ve kaçma yeteneklerini kullanarak avantaj sağlarlar. Karada hızlı olmasalar da, bazı düzsolucanlar etkileyici yüzme yetenekleri sergiler.