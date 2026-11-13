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Girne'deki gemi kazası soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı

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Girne'deki gemi kazası soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı Haber Videosunu İzle
Girne'deki gemi kazası soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 28 kişinin öldüğü gemi kazasına ilişkin soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Mahkemedeki 12'nci duruşmada batış nedeninin henüz kesinleşmediği belirtildi; kazada 239 kişi kurtarılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada, 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Girne Kaza Mahkemesi'nde bugün görülen 12'nci duruşmada, geminin batış nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği açıklandı.

30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen kazanın ardından tutuklanan şirket direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 şüpheli yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

GEMİNİN BATIŞ NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Mahkemede ifade veren polis, geminin seyir veri kayıt cihazındaki (VDR) kayıtların incelendiğini ve gönderilen teknik belgelerin değerlendirildiğini bildirdi. Geminin ön kısmındaki hasarın batmaya neden olduğu yönündeki raporun Türkiye'den gelecek uzman ekip tarafından da inceleneceği kaydedildi.

Polis, gemide daha önce gerçekleştirilen denetimlerde 14 yetişkin ve 12 çocuk can yeleği eksikliği ile bazı güvenlik ekipmanlarında sorunlar tespit edildiğini açıkladı. Eksikliklerin şirket tarafından giderildiği ve sonraki denetimlerde tamamlandığının belirlendiği aktarıldı.

Savunma avukatının sorularını yanıtlayan polis, yürütülen soruşturmada Limanlar Dairesi'ne ilişkin herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini söyledi. Savunma ise geminin batış nedeninin aradan geçen süreye rağmen kesinleştirilememesini eleştirerek teknik incelemelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazazedeler, taşıdıkları pankartlarla adalet taleplerini yineledi.

Girne açıklarında meydana gelen kazada 239 kişi kurtarılmış, 28 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun cansız bedenine ise halen ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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