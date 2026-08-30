Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
KKTC Girne Limanı'ndan ayrılan bir yolcu gemisi, limanın yaklaşık 2 kilometre açığında alabora oldu. Olayın ardından yetkililer, bölgeye 3 sahil güvenlik botu, 3 sivil tekne, ambulans ve polis ekipleri sevk etti. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gemideki yolcu sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı