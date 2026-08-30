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Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
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Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne açıklarında bir yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alabora oldu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne açıklarında bir yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alabora oldu.Olayda can kaybı olduğu bildiriliyor.Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 yolcu tahliye edilerek karaya çıkarıldı" dedi.Arıklı, geminin "su aldığını" ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini de sözlerine ekledi.Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne limanından Türkiye'nin Taşucu limanına doğru yola çıkan feribotta toplam kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.Türk yönetimine bağlı sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kurtarma ve sağlık hizmetlerinin hızlı müdahalesi için gerekli tüm hazırlıklar yapılıyor" dedi.Açıklamada, bölgede bulunan hastanelerin de gerekli tıbbi müdahaleyi sağlayabilmeleri için uyarıldığı belirtildi.

BBC
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