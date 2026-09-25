Girne açıklarında batan Filo Jet soruşturmasında 9 şüpheli 7 gün daha tutuklu kalacak

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan 'Filo Jet' adlı yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden 'Filo Jet' adlı yolcu gemisi, kalkışından kısa bir süre sonra su alarak alabora oldu. Meydana gelen kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 239 kişi kurtarılırken, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu kayıp 13 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

AİLELERDEN MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Kazada hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin yakınları, duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerinde fotoğraf ve pankartlarla toplanan aileler, arama çalışmalarının yoğunlaştırılmasını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti. Aileler adına konuşan Dilek Özbiler, yakınlarından gelecek haberi beklediklerini belirterek, "Taşkınlık ya da kavga istemiyoruz. Cenazelerimize ulaşmak ve sorularımıza cevap almak istiyoruz" dedi.

Aileler; arama çalışmalarının yoğunlaştırılmasını, düzenli bilgilendirme yapılmasını ve gemideki can yelekleri, tahliye süreci, denetimler, tamiratlar ile sefere çıkış izninin kimler tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi. Soruşturmanın yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan aileler; şirket yöneticileri, liman yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinin de olası sorumluluklarının araştırılmasını talep etti.

320'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma, 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması kapsamında sürdürülüyor. Soruşturma süresince 320'den fazla kişinin ifadesinin alındığı, elektronik deliller ile şirket kayıtlarının da inceleme altında olduğu bildirildi.

GEMİDEKİ HASAR LARLA ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede bilgi veren polis ekipleri, ikinci kaptanın cep telefonunda tespit edilen 17 Haziran tarihli fotoğraflarda geminin bodoslama kısmında hasar bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu hasarın kaptan ve tayfa tarafından KKTC Limanı'nda onarıldığı ancak durumun Liman Başkanlığı'na bildirilmediği aktarıldı. Mühendislerin ise bu hasarın ancak uzman kişilerce tersanede giderilebileceği yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Polis, Türkiye'de incelenmesi gereken noktaların tespit edildiğini ve bu kapsamda bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında kaptan, şirket yöneticisi ve mürettebatın da aralarında yer aldığı 9 şüpheli, 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı