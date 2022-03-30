Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir - Haberler

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Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir

Haberler.com - Yunus Emre Karabulut - Dünya
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Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte ABD ve Rusya arasında da gerilim tavan yaptı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield ise Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken dikkat çeken söylemlerde bulundu. Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Rusya lideri Putin ile görüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington'da gazetecilere brifing verdi ve Ukrayna'da yaşanacak gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bedingfield, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

Gerilimin arttığı ABD ve Rusya için Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Biden ile Putin görüşebilir

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım" diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Gerilimin arttığı ABD ve Rusya için Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Biden ile Putin görüşebilir

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

Haberler.com / Yunus Emre Karabulut - Dünya

Joe Biden, Putin, Rusya, ABD, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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