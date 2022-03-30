Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington'da gazetecilere brifing verdi ve Ukrayna'da yaşanacak gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BEDİNGFİELD: GERİLİM AZALIRSA GÖRÜŞME MÜMKÜN OLABİLİR

Bedingfield, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

"JOE BİDEN, BAŞKAN PUTİN İLE KONUŞMAYA İSTEKLİ OLACAKTIR"

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım" diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

BİDEN, GÖRÜŞMENİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.