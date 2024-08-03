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İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındığı bir saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken bu sabah da Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'nin aracına saldırı düzenlendi. İsrail tarafından düzenlenen İHA saldırısında Balidi hayatını kaybetti.

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

HAMAS TARAFINDAN DOĞRULANDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'e hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'de de var. Balidi'nin hayatını kaybettiği Hamas tarafından doğrulanırken diğer ölen 4 kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

BÖLGEDE YAS İLAN EDİLDİ

Tulkarim'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti. İsrail ordusu ise, araçta "teröristlerin" olduğunu iddia etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Ramazan Karakuş:

Arkadaşlar eğer ülkemiz asker gonderirse Filistine Ben gitmek istemiyorum,Ben hicbisey yaşamadım,askerliğimi bile Antalya'da lisans okudum Antalya'da yaptım

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Gerçekler Ağırdır:

:)

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Mutlu Akdağ:

Türkiye'den çok sert bi tepki yokmu yada geniş çaplı bi soruşturma

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Billy gates:

BEN DIŞ MİKRÂHLAR DİYOM BİR AMPULLL MANTIGIYLA

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Sayın İsrael.. Savaşlar güzel gelebiliyor ancak bir gün paran biterse.. "keşke yapmamış olsaydım" diyor savaş yapan taraf. Yani bunu bilmelisin ve savaşlar şu an güzel gelse bile sana.. yinede yapmamalısın. Çünkü hasar çok uzun süre hatıralarda ve hafızalarda kalıyor. Para ve kas ve kuvvet olunca.. savaş kolay ve güzel gözükebilir yapan taraf için.. ancak o taraf bir gün diyecekki "keşke yapmasaydım". Çünkü hatıralarda kalıyor.

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