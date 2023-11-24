Gerçek Suç hikayesi hayranı genç kadın, bir yabancıyı meraktan öldürdü. Ömür boyu hapis cezası aldı

Güney Kore'de bir mahkeme, polise bir yabancıyı "meraktan" öldürdüğünü söyleyen bir gerçek suç hayranına müebbet hapis cezası verdi. 23 yaşındaki Jung Yoo-jung, suç programları ve romanlarına takıntılıydı ve polise göre psikopat testlerinde yüksek puan almıştı.

"Bir cinayeti denemek" fikrine takıntılı olan Jung, bir İngilizce öğretmeniyle tanışmak için bir uygulama kullandı ve mayıs ayında kadını evinde bıçaklayarak öldürdü. Brutal cinayet Güney Kore'de şok yaratmıştı. Savcılar idam cezasını istemişti.

Mahkemeye göre, işsiz olan vebüyükbabasıyla yaşayan Jung, aylarca kurban aramış ve çevrim içi bir öğretim uygulamasını kullanarak bir hedef bulmuştu. 50'den fazla kişiye ulaştı ve kadınları tercih ederek, derslerini evlerinde özel ders verip vermediklerini sordu.

Mayıs ayında, İngilizce dersi gerektiren lise öğrencisinin annesi olarak davranarak, Güneydoğu şehri Busan'da yaşayan 26 yaşındaki kurbanla iletişime geçti. Kimliği polis tarafından açıklanmadı. Jung daha sonra çevrim içi satın aldığı bir okul üniforması giyerek öğretmenin evine geldi. Öğretmeni içeri aldıktan sonra kadına saldırdı, onu 100'den fazla kez bıçaklayarak öldürdü.

Ardından kadının cesedini parçalara ayırdı ve kalıntıların bir kısmını Busan'ın kuzeyinde, nehir kenarındaki ıssız bir parka bırakmak için taksi kullandı. Jung, kan lekeli bir bavulu ormana atan bir müşteri hakkında polise ihbarda bulunan taksici tarafından tutuklandı.

Cuma günü Busan Bölge Mahkemesi'nde bir hüküm veren bir yargıç, cinayetin "toplumda sebepsiz yere kurban olunabileceği korkusunu yaydığını" ve toplum arasında "genel bir güvensizlik" uyandırdığını söyledi. Haziranda suçu itiraf eden Jung, o zamanlar halüsinasyonlar ve diğer ruhsal bozukluklar yaşadığını iddia ederek daha hafif bir ceza istedi.

Ancak mahkeme, suçun "dikkatlice planlanmış ve uygulanmış olduğunu ve zihinsel ve fiziksel bozukluk iddiasını kabul etmenin zor olduğunu" belirtti. Polise verdiği ifadelerin sık sık değiştiğini, başlangıçta Jung'un kadını başkası öldürdükten sonra sadece cesedi taşıdığını, sonra cinayetin bir tartışma sonucu meydana geldiğini iddia ettiğini ve sonunda bir cinayeti işleme ilgisinin suç şovları ve TV programları tarafından uyandığını itiraf ettiğini belirtti. Güney Kore, ölüm cezasını korurken, 1997'den beri bir infaz gerçekleştirmedi.