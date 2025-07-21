Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
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Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıskı ile Genelkurmay Başkanlığı'nda bir araya geldi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıskı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıski'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Tümgeneral Sashko Lafchıskı, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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