Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Kazakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Kazakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temaslar yapmak üzere bulundu. Kazakistan Genelkurmay Başkanı tarafından askeri törenle karşılanan Gürak, çeşitli görüşmelerde bulundu ve anıtlara çelenk sundu.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kazakistan Genelkurmay Başkanının resmi davetlisi olarak Astana'yı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Kazakistan Genelkurmay Başkanının resmi davetlisi olarak Astana'yı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunmuş, Kazakistan Savunma Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Sayın Mustafa Kapucu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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