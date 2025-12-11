Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'da Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Aralık 2025'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere gittiği başkent Riyad'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı" ifadelerine yer verildi.