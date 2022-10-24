Geneleve baskın düzenleyen polisler, içeride korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı

İngiltere'de polis ekipleri tarafından Humberside bölgesindeki genelevlere baskın düzenlendi. Polis ekipleri yaptıkları baskında korkunç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Buna göre genelevde çalıştırılan kadınların çoğunun Güney Asyalı kadınlardan oluştuğu ve bu kadınların zaman zaman yemek ile su verilmeden çalıştırıldığı belirtildi.

Türkiye'de ve dünya genelinde özellikle koronavirüs salgınından sonra genelevlere ve fuhşa yönelik geniş çaplı operasyonlar yürütülmeye başlandı. Bu operasyonlardan sonuncusu İngiliz polisi tarafından gerçekleştirildi.

MESKEN TUTTUKLARI BÖLGEYE GİRDİLER

Polis ekipleri, Humberside bölgesinde fuhşa aracılık eden şahısların mesken tuttukları bölgeye geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kadınlar hakkında korkunç bilgiler de elde edildi.

ÇOĞU GÜNEY ASYALI

İngiliz polisinin tutanaklarında yer alan bilgilere göre kadınların İngiliz değil de genel olarak Güney Asya'dan tercih edildiği belirtildi. Ayrıca kiralık evlerin sahiplerinin çoğunun, evlerinde fuhuş yaptırıldığından habersiz oldukları kaydedildi.

KÖLE MUAMELESİ GÖRÜYORLARMIŞ

Polis ekipleri, kadınların ev içerisindeki yaşantılarına dair de tespitlerde bulundu. Rapora göre kadınların genelde aç bırakıldıkları ve bu şekilde çalıştırılmaya devam ettikleri ifade edildi. Ayrıca kadınların çoğunun cinsel sağlık kontrollerinden geçmedikleri ve birçoğunun cinsel hastalık taşıdığı tespit edildi.