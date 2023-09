"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı için çağrı yapıldı

İSTANBUL - Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, 10 Eylül Pazar günü sabah namazında buluşma çağrısı yapıldı.

7 farklı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünü yaptığı "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okudu.

"Milletçe bu pazar camideyiz"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan yaptığı açıklamada, "Bizleri sabah vaktinde camilerde bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Bize namazı öğreten, camiyi ve cemaati sevdiren sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Milletçe bu pazar camideyiz. Her bölgeden, her bucaktan, her renkten ve her kuşaktan insanla sabahın bereketli vaktinde camideyiz. Zaten hep camideydik. Balkanlardan, Kafkaslardan göçer olduk. Biz camiye sığındık. Vatanımız işgal edildi. Biz camide toplandık. Kurtuluş Savaşı'nda Akif'in vaazlarını dinledik kürsülerde. 'Hutbelerde hürriyet olmadan din olmaz' dedi ulu hocalarımız. Sütçü İmam'ın bir sözü yetti, toparlanıp, düşman üzerine yürümek için. 15 Temmuz gecesi, camilerin minarelerinden okunan selaları duyunca yeni bir Kurtuluş savaşı için meydanlara koştuk hep beraber" dedi.

"Baba ile oğul, ana ile kız yan yana huzura duracaklar"

Caminin derleyici ve toparlayıcı olduğundan söz eden Ceylan, "Millet olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, biz olmadan ben olunamayacağını öğretti bizlere. Yeniden toplanıyoruz. Seher vaktinde yine camilerdeyiz. Zira biliyoruz ki, sabah namazı meleklerin şahitlik ettiği bir namazdır. Mekanı ve zamanı şahit tutmak için yeri ve göğü şahit tutmak için maddeyi ve manayı şahit tutmak için dede torun, genç ihtiyar, kadın erkek ellerimizi yaratana açıp dualar göndereceğiz semaya baba ile oğul, ana ile kız yan yana huzura duracaklar. Aynı apartmanın sakinleri, aynı sokağın esnafı, aynı mahallenin komşuları, omuz omuza verecekler aynı safta. Birbirinin duasına 'Amin' diyecekler' aynı kubbe altında" diye konuştu.

"81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide sabah namazında bir araya geleceğiz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Ceylan, "Bu çağrıyla birlikte bugün Türkiye'de 81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide, 10 Eylül Pazar sabahı, sabah namazında inşallah bir araya geleceğiz. Namazı öncü ve bir rehber olarak bilen, sahadaki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 10 Eylül Pazar sabahı bütün gönül dostlarımızı aynı secdeye kapanan, aynı istikamette yürüyen bütün kardeşlerimizi, çoluk çocuk, aileleriyle birlikte şehirlerindeki belirlenen camilere bekliyoruz" şeklinde konuştu.