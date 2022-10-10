Genç kadının cinsel organından çıkanlar, mahkemede hakimi bile dehşete düşürdü

30 yaşındaki Brooke Morgan'ın erkek arkadaşının zoruyla cinsel organında çok sayıda uyuşturucu saklamasına ilişkin dava, Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde görüldü. Kadının cinsel organından 17 paket çıktığı bilgisi, hakimi bile şaşırttı.

İngiltere'de yaşayan Brooke Morgan adlı kadın, 28 yaşındaki Ryan Leonard'la ilişki yaşadığı sırada hem şiddete hem de zorbalığa maruz kaldı. Acımasız şahıs son olarak genç kızdan, uyuşturucularını cinsel organında saklamasını istedi.

MECBUR KABUL ETTİ

Genç kız da kendisini tehdit eden erkek arkadaşının teklifini kabul etmek zorunda kaldı. İddiaya göre genç kızın cinsel organına tam 17 paket uyuşturucu konuldu. Ancak çiftin oyununu denetim yapan polisler bozdu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Brooke Morgan ve erkek arkadaşı suçlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Kadının cinsel organında taşıdığı uyuşturucu miktarının açıklanmasının ardından salonda hakim dahil herkes şaşkına döndü.

HAPİS CEZASI ALDILAR

Davayı karara bağlayan hakim, genç kadına 24 ay hapis cezası verirken, erkek arkadaşına da kara para aklama gibi diğer suçlarını hesaba katarak 54 ay hapis cezası verdi.