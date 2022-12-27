Genç anne, oğlunu okula bıraktıktan sonra evine gelen telefonla sarsıldı

Oregon Eyaletinde yer alan Eugene şehrinde yaşayan Ana Stover, sıradan bir günde oğlunu almak için okula gitmişti. Ancak daha sonra evinin kapısı çalındığında şaşkına döndü. Çünkü azarlamak ya da uyarmak için geldikleri kişi oğlu değil kendisiydi.

KIYAFETİ UYGUNSUZ BULUNDU

Okul yetkilileri doğrudan Ana ile iletişim kurmak yerine Çocuk Koruma Hizmetlerini aramayı seçti. Kurumdan arayan yetkililer, kadının giydiği elbisenin okul tarafından uygunsuz bulunduğunu çünkü göğüslerini açığa çıkardığını dile getirdiler.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Genç kadın bu hikayeyi TikTok'ta paylaştıktan sonra o gün okula hangi kıyafetlerle gittiğini de gösterdi. Eşofman altı, terlik ve kısa kollu dekolte bir tişörtten oluşuyordu. Yaka kısmı düğmeli ve kısmen açıktı ancak göğüsleri görünmüyordu. Olay, tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar kadını savunurken, bazıları da okulu haklı buldu.