Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Suudi Arabistan'da kaydedilen bir düğün törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Videoda gelinin erkek kardeşinin, damadın ailesine sıra dışı bir hediye sunduğu anlar yer aldı.

DAMADIN AİLESİNE 24 AYAR ALTIN KÜLÇE DAĞITTI

Görüntülerde, tören sırasında taşınan büyük bir kutunun açılmasıyla birlikte içinden çok sayıda 24 ayar altın külçenin çıkarıldığı görülüyor. Daha sonrasında ise altınlar damadın ailesine tek tek teslim ediliyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler Suudi Arabistan'daki düğün gelenekleriyle ilgili sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar altınların toplam değerinin servetle ölçülebileceğini belirterek o anları tekrar tekrar paylaştı.