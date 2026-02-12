Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde gelinin erkek kardeşinin, damadın ailesine bir kutu dolusu 24 ayar altın külçe hediye ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Suudi Arabistan'da bir düğünde gelinin erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı.
- Altın külçeler büyük bir kutudan çıkarılarak damadın ailesine tek tek teslim edildi.
- Görüntüler sosyal medyada Suudi Arabistan'daki düğün gelenekleriyle ilgili tartışma başlattı.
Suudi Arabistan'da kaydedilen bir düğün törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Videoda gelinin erkek kardeşinin, damadın ailesine sıra dışı bir hediye sunduğu anlar yer aldı.
DAMADIN AİLESİNE 24 AYAR ALTIN KÜLÇE DAĞITTI
Görüntülerde, tören sırasında taşınan büyük bir kutunun açılmasıyla birlikte içinden çok sayıda 24 ayar altın külçenin çıkarıldığı görülüyor. Daha sonrasında ise altınlar damadın ailesine tek tek teslim ediliyor.
SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI
Görüntüler Suudi Arabistan'daki düğün gelenekleriyle ilgili sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar altınların toplam değerinin servetle ölçülebileceğini belirterek o anları tekrar tekrar paylaştı.